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19:29 21.12.2021

В Киеве проведут проверку системы оповещения граждан с включением сирен – КГГА

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В Киеве проведут проверку системы оповещения граждан с включением сирен – КГГА

Столичные власти информируют жителей и гостей Киева о проведении проверки системы оповещения с включением сирен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. Собственно дата таких проверок определяется", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что о конкретной дате проверки системы оповещения киевлянам сообщат заранее.

Теги: #киев #проверка #сирены
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