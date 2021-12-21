В Киеве проведут проверку системы оповещения граждан с включением сирен – КГГА

Столичные власти информируют жителей и гостей Киева о проведении проверки системы оповещения с включением сирен, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. Собственно дата таких проверок определяется", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что о конкретной дате проверки системы оповещения киевлянам сообщат заранее.