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19:28 21.12.2021

"Интерстарч" оспорит штраф АМКУ на 283 млн грн и связывает его с преследованием Порошенко

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"Интерстарч" оспорит штраф АМКУ на 283 млн грн и связывает его с преследованием Порошенко

ООО "Интерстарч Украина" называет безосновательным штраф Антимонопольного комитета Украины на компанию и аффилированные с ней ЧАО "Днепровский УПК" и ЧАО "Интеркорн" в размере 283 млн грн и связывает его с преследованием пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Действия АМКУ направлены исключительно на политическое преследование бывшего конечного бенефициарного собственника обществ Порошенко Петра Алексеевича. Не случайно это решение регулятора полностью совпадает по времени с новой политически мотивированной атакой правоохранительной системы на пятого президента", – отмечается в заявлении компании в понедельник.

"Интерстарч" обвиняет комитет в отсутствии экономических и технологических экспертиз и неправильном определении рынка, что искусственно сузило его границы и исказило положение компаний на нем. В частности, говорится в заявлении, АМКУ не исследовал взаимозаменяемость кукурузной патоки с патокой из другого сырья (например, пшеницы). "По абсурдной логике комитета, если компания Apple производит телефон iPhone, то она является монополистом на рынке телефонов iPhone и не требуется анализа альтернатив", – считают в "Интерстарч".

По мнению компании, АМКУ также безосновательно привлек "Днепровский КПК" и "Интеркорн" в качестве ответчиков по делу, применив к ним абсолютно незаконный и абсурдно крупный штраф, тогда как они являются переработчиками сырья, не продают патоку третьим лицам и никоим образом не влияют на формирование цен.

"В-третьих, АМКУ сделал все, чтобы лишить общества их процессуальных прав, в том числе возможности представить регулятору свою позицию по делу" – указывается также в заявлении, согласно которому компании добросовестно выполняли все требования ведомства.

"Интерстарч" уточнил, что компании обеспечивают рабочими местами 1500 работников, в течение 2018-2020 годов уплатили в бюджеты разных уровней 640 млн грн налогов и только за пять последних лет инвестировали в будущее перерабатывающей промышленности Украины более 3,2 млрд грн.

"Решение ставит под угрозу деятельность заводов переработчиков и может остановить деятельность обществ на внутреннем рынке и экспорт продукции более чем в 70 стран мира", – подчеркивается в заявлении.

В компании анонсировали обжалование в суде решения АМКУ и высказали мнение о его негативном влиянии на инвестиционный климат Украины.

Как сообщалось, АМКУ во вторник оштрафовал на общую сумму 283,62 млн грн связанную с кондитерской корпорацией "Рошен" группу компаний бенефициарного владельца Алексея Порошенко (сын Петра Порошенко): ООО "Интерстарч Украина" – на 210,19 млн грн, ЧАО "Днепровский КПК" – на 47,46 млн грн и ЧАО "Интеркорн" – на 25,98 млн грн, а также обязал в двухмесячный срок с даты получения решения прекратить нарушения.

"Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов", – говорилось в пресс-релизе ведомства.

Выручка "Интерстарч Украина" в 2020 году составила 4 млрд 203,7 млн грн при чистом убытке 338,02 млн грн, "Днепровского КПК" – соответственно 949,17 млн грн и 3,99 млн грн, "Интеркорна" – 519,62 млн грн и 14,59 млн грн, хотя 2019 год все компании завершили с чистой прибылью.

Теги: #интерстарч #протест #амку
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