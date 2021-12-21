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18:56 21.12.2021

Украина в 2022 году планирует открыть посольство в Турции - Зеленский

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Украина в 2022 году планирует открыть посольство в Турции - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в следующем году планирует открыть первое за 10 лет посольство в Турции.

"Первое посольство за последние 10 лет в Турции мы начали строить, современное, очень крутое. Уверены, что в следующем году мы откроем это посольство. Стоит задача быстро его построить. Главное все-таки качество", - сказал Зеленский журналистам на конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во вторник.

Он также добавил, что в рамках конференции обсуждался вопрос относительно обновления дипломатических представительств Украины в других странах.

Теги: #зеленский #турция #посольство
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