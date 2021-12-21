Комиссия не проголосовала за кандидатуру Клименко на пост главы САП

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП, однако не проголосовала за это.

Таким образом, победители конкурса есть, но технически не утверждены результаты, - комиссия не набрала достаточное количество голосов для утверждения проекта решения.

После отсутствия результативного голосования представители международного сообщества в комиссии выразили крайнее удивление невозможностью формального утверждения результатов конкурса и настояли на повторном голосовании, которое также не дало результата.

Глава комиссии Катерина Коваль парировала, что есть рейтинговые победители, которых комиссия поздравляет. "Предлагаю перенести заседание на послезавтра (четверг, 23 декабря - ИФ)… подготовить проекты для Офиса генпрокурора", - сказала она.

По ее словам, в частности, еще не получена информация от кадрового подразделения по спецпроверке кандидатов.

"У вас есть общий результат всех членов конкурсной комиссии… Мы знаем математику, мы понимали, кто побеждает в конкурсе… То, что давят на нас… СБУ открыла уголовное производство. Если у нас есть решение суда (ОАСК), давайте идти по решению суда", - добавила она.

При этом Коваль пояснила, что она не хочет, чтобы решение конкурсной комиссии было отменено из-за решения суда.

"Наши результаты не изменяться, решение будут утверждено, сегодня или послезавтра – не имеет значения", - подытожила она.

На это утверждение "международники" в комиссии отметили, что решение ОАСК не вступило в силу.

Как сообщалось, во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.