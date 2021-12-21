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18:48 21.12.2021

Зеленский: Если до новогодних праздников в ТКГ согласуют хотя бы какие-то вопросы по прекращению огня, открытию КПВВ или обмена – это будет неплохо

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Зеленский: Если до новогодних праздников в ТКГ согласуют хотя бы какие-то вопросы по прекращению огня, открытию КПВВ или обмена – это будет неплохо

Если до Новогодних праздников в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе смогут согласовать хотя бы какие-то вопросы, касающиеся прекращения огня, открытия контрольных пунктов въезда-выезда или обмена – это будет неплохо, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Относительно режима тишины. Сейчас происходит заседание в Минске. Мне кажется, заседание Трехсторонней контактной группы завтра также. Сложные переговоры, ничего нового в этом вопросе, несмотря на любые праздники, они, эти переговоры, всегда сложные, без сюрпризов, к сожалению, хотя таких сюрпризов мы с вами точно ожидаем. Не знаю, как Россия, но мы точно ожидаем, чтобы было учтено три наших инициативы, понятные вопросы, к которым, я считаю, все готовы", - сказал Зеленский журналистам на конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во вторник.

По его словам, первым вопросом является прекращение огня. "Относительно открытия КПВВ, это второй вопрос, я не вижу, в чем там проблема. Только надо желание, только одной стороны. И обмен - также надо желание", - отметил президент

"Я не знаю, будет ли это до рождественских, новогодних праздников, я не уверен, что это можно успеть, но если мы до этих праздников согласуем эти пункты или согласуем хотя бы какие-то из этих пунктов, уже будет неплохо", - подытожил Зеленский.

Теги: #ткг #зеленский #донбасс
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