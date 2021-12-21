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18:21 21.12.2021

Украина готова выполнять условия минских соглашений – Зеленский

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Украина готова выполнять условия минских соглашений – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова выполнять условия минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе и выписала 10 шагов по их реализации, которые переданы США, Франции, Германии и РФ.

"Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Даже когда они говорят про выполнение этапов минских переговоров, мы говорим: мы готовы исполнять", - сказал Зеленский журналистам на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства" в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник.

"Мы даже написали 10 шагов, как очень быстро выполнить. Сложный документ. 10 шагов с привлечением Нормандского формата и США", - добавил глава государства.

По его словам, эти шаги переданы и президенту США, и российской стороне, и Франции, и Германии.

"Мы постоянно готовим и инициируем разные документы и шаги, чтобы нам не закидывали информацию, что мы чего-то не хотим. Каждый раз, когда я с кем-то общаюсь и мне начинают говорить: а вот президент Российской Федерации говорит… Я говорю – пожалуйста – пускай он скажет мне в присутствии вас, что мы не готовы что-то выполнять и что именно не готовы. Но все эти вопросы к другой стороне, к России", - сказал он.

Теги: #зеленский #минские_соглашения
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