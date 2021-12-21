Зеленский уверен, что подозрение Порошенко в госизмене на ситуацию внутри Украины не повлияет

Президент Украины Владимир Зеленский высказал убеждение, что выдвижение подозрения пятому президенту Украины (2014-2019), лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко не повлияет на ситуацию внутри Украины, поскольку финансовая группа, которую он представляет, не сможет организовать акции протеста в его поддержку в сложившейся экономической ситуации.

"Я не думаю, что это (выдвижение Порошенко подозрения – ИФ) будет влиять на ситуацию внутри нашей страны", - сказал Зеленский на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"На ситуацию внутри страны как правило влияют финансовые группы. Он является одной из этой финансовых групп, мы понимаем, они свозят людей, мы это видим – это же открытая информация, это не ложь – свозят людей с разных областей… В непростое время люди хотят заработать копейку – кто-то так приходит, кто-то по своей воле это делает… Поэтому если шатать – их там, этих групп (финансовых – ИФ) три-четыре группы, их не так много – сейчас они такие деньги, как раньше, не зарабатывают, и я бы не сказал, что они такие альтруисты, и поэтому мы видим, что столько финансов они не выделяют, как это было – это то, что я вижу", - пояснил глава государства.

При этом он отметил, что не видит резонанса "относительно таких людей, как господин Медведчук (народный депутат Виктор Медведчук, который ранее был уведомлен о подозрении по тому же делу о незаконных поставках угля - ИФ), как господин, о котором Вы сейчас говорите (Порошенко – ИФ)". "Если это те вопросы, связанные с конкретикой с углем, торговля с сепаратистами, поэтому пусть разбирается суд, правоохранительные органы", - сказал президент.

"Я думаю, что поддержки этих процессов в обществе нет и понятно почему. Оно так не выйдет – зарабатывать на том обществе, а потом чтобы это общество тебя поддерживало… Я думаю, что люди понимают, что происходит и мне кажется, что со временем люди поймут, кто есть кто… Мы это все видим. По крайней мере, мы можем сказать, что государство наше не слепо и точно начинает шаг за шагом разбираться", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Заместитель начальника департамента по надзору за органами госбезопасности Офиса генпрокурора Иван Кисилевич сообщил, что Порошенко вызван в Государственное бюро расследований (ГБР) на 23 декабря 2021 года для проведения различных процессуальных действий, также будет решаться вопрос избрания меры пресечения.

Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение Порошенко является незаконным, не имеет никаких правовых оснований. В свою очередь в заявлении "Евросолидарности" сказано, что Порошенко вернется в Украину, но по собственному графику, а не "по сценарию новогодних видео Зеленского".

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.