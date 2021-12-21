ЕК утвердила единый для стран ЕС сертификат о вакцинации сроком на девять месяцев

Еврокомиссия (ЕК) объявила о новых, единых для стран Евросоюза правилах применения сертификатов о вакцинации для поездок внутри ЕС.

"Европейская комиссия сегодня утвердила новые правила для цифрового сертификата о вакцинации против COVID-19. Эти новые правила определяют возможность его использования в течение девяти месяцев, более точно - в течение 270 дней, для путешествий между странами ЕС", - сообщил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе.

В Еврокомиссии объясняют, что введение четкого и единого по всему ЕС срока признания свидетельства о вакцинации будет гарантировать, что меры относительно поездок в Евросоюзе будут координироваться, как того потребовал Европейский совет на заседании 16 декабря.

В Брюсселе исходят из того, что новые правила обеспечат обоснование антиковидных ограничений властями государств-членов ЕС наилучшими научными данными и объективными критериями, чтобы не было несоразмерных дополнительных требований. Эти правила для поездок внутри ЕС гармонизируют различные нормы в странах союза.

В сроке действия сертификата учитываются рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым бустерные дозы следует применять не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации. При этом сертификат будет оставаться действительным в течение еще дополнительных трех месяцев, "чтобы гарантировать, что национальные кампании вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам".

"Постоянная координация необходима для функционирования единого рынка, и она обеспечит ясность для граждан ЕС в реализации их права на свободное передвижение", - говорится в коммюнике ЕК.

По словам члена Еврокомиссии по здравоохранению Стеллы Кириакидис, "согласованный срок действия цифрового сертификата ЕС о прививке против COVID-19 необходим для безопасного свободного передвижения и координации на уровне ЕС". Она призвала обеспечить максимально быстрое проведение кампаний по бустерным прививкам, "чтобы как можно больше граждан были защищены дополнительной дозой и чтобы наши сертификаты оставались ключевым инструментом для путешествий и защиты общественного здоровья".

В свою очередь еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил: "Односторонние меры в государствах-членах вернут нас к фрагментации и неопределенности, которые мы наблюдали прошлой весной. Девятимесячный период действия свидетельств о вакцинации (во всем ЕС - ИФ) даст гражданам и предприятиям уверенность, которая им необходима для спокойного планирования поездок".

Еврокомиссия также адаптировала правила кодирования свидетельств о вакцинации, чтобы сертификаты о завершении первичной серии отличались от свидетельств о вакцинации, выданных после бустерной дозы.

Новые правила вступят в силу 1 февраля.