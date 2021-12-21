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17:59 21.12.2021

Комиссия по избранию руководителя САП огласила итоговые баллы, но не могла прийти к единому мнению, оглашать ли победителя

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Комиссия по избранию руководителя САП огласила итоговые баллы, но не могла прийти к единому мнению, оглашать ли победителя

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) огласила результаты по итогам собеседований: детектив НАБУ Александр Клименко получил 151 балл, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 200 баллов.

Члены комиссии огласили итоговые баллы профессиональной компетенции по результатам собеседований, но не смогли прийти к единому мнению, объявлять ли победителя конкурса.

Представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, на заседании во вторник, в то время как глава комиссии Катерина Коваль выражала опасение легитимностью такого результата в связи с решением ОАСК. "Нам необходимо отменить решение ОАСК, а потом принимать решение", - сказала она.

При этом она отметила, что необходимо также подготовить проект решения по рейтингу.

После споров относительно переноса в заседании комиссии объявлен перерыв на 15 минут.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-страничке конкурсной комиссии.

Как сообщалось, во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #сап #конкурс #кадры
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