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17:58 21.12.2021

Зеленский рассчитывает на участие Украины в саммите НАТО в Мадриде

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Зеленский рассчитывает на участие Украины в саммите НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что украинская сторона рассчитывает на участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году, и что на нем получит конкретные сроки получения полноправного членства в Альянсе.

"Относительно членства в Альянсе… Мы считаем, по крайней мере, мы ставим такую задачу и проговаривали это – еще раз повторю – с генеральным секретарем и за кулисами, скажем так, учитывая отдельные отношения, с некоторыми лидерами обсуждаем участие Украины на саммите в Мадриде, на саммите НАТО в 2022 году", - сказал Зеленский журналистам на полях конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в с.Гута Ивано-Франковской области во вторник.

"Для нас самое главное событие, чтобы мы там присутствовали (на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году – ИФ) в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять таки, конкретно нас видят равноправным членом Альянса", - добавил глава государства.

Теги: #зеленский #нато
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