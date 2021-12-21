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17:48 21.12.2021

Первая леди представила проект популяризации украинской книги в мире

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Первая леди представила проект популяризации украинской книги в мире

Первая леди Украины Елена Зеленская представила проект, связанный с распространением украинской книги в мире.

"Даже в тех музеях, где уже есть украинский язык, существуют музейные магазины, Где представлены книги, литература о стране, городе, самом музее, и, к сожалению, на этих полках нет украиноязычных книг, и это надо исправлять. Отсюда выплывает еще один проект, который я сегодня предлагаю, связанный с распространением украинской книги в мире", - сказала Зеленская на конференции послов Украины в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области во вторник.

По ее словам, на полках заграничных библиотек, в академических ячейках, иностранных дистрибьюторских сетях украинской книги должно быть больше.

"У нас есть авторы мирового уровня, и мир должен о них знать. Для этого предлагаю приобщиться к проекту переводов украинского института книги. У них уже есть готовый перечень литературы, которая просто ждет своего переводчика", - отметила Зеленская.

Теги: #книжки #зеленская #украина
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