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17:17 21.12.2021

Шесть областей Украины переходят "желтую" зону эпидопасности

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Шесть областей Украины переходят "желтую" зону эпидопасности

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время заседания во вторник установила на территории 6 областей Украины "желтый" уровень эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - написал Немчинов в телеграмме во вторник.

 

Теги: #карантин #регионы #коронавирус
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