Шесть областей Украины переходят "желтую" зону эпидопасности

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время заседания во вторник установила на территории 6 областей Украины "желтый" уровень эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей", - написал Немчинов в телеграмме во вторник.