События

16:02 21.12.2021

Собеседования претендентов на пост главы САП завершились

2 мин читать
Собеседования претендентов на пост главы САП завершились

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершила проведение собеседований с детективом НАБУ Александром Клименко и прокурором Офиса генпрокурора Андреем Синюком, которые претендуют на пост главы САП.

Комиссия оценит результаты собеседования, после чего будет определен победитель конкурса. В настоящее время объявлен перерыв в заседании на полчаса для определения баллов кандидатам, результаты будут обнародованы публично.

Комиссия также обнародовала письмо, поступившее из Офиса генпрокурора, в котором генпрокурор разделает обеспокоенность вероятными сложностями с апелляционным обжалованием результатов, поскольку комиссия как орган не уполномочена оплачивать судебный сбор. В письме значится, что Офис генпрокурора также не уполномочен на оплату судебного сбора по искам, в которых ответчиком будет выступать конкурсная комиссия, поэтому вопрос следует решать путем привлечения финансовой поддержки в рамках реализации проектов международной помощи.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

Как сообщалось, во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Комиссия получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования были продолжены.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #комиссия #сап #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:43 21.12.2021
Комиссия по избранию главы САП получила решение ОАСК, собеседования продолжаются

Комиссия по избранию главы САП получила решение ОАСК, собеседования продолжаются

10:58 21.12.2021
Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП проводит заседание

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП проводит заседание

19:07 20.12.2021
Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

18:16 20.12.2021
ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

13:12 18.12.2021
Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

11:49 10.12.2021
Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

Пик проблем кадров дорожная отрасль прошла - основатель ГК "Автострада"

14:07 09.12.2021
Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

Генпрокурор: ждем финального аккорда конкурса на главу САП и принятия антикоррупционной стратегии парламентом

13:48 09.12.2021
Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

Глава НАПК: неназначение руководителя САП до конца этого года будет означать победу коррупции в Украине

13:47 09.12.2021
Директор НАБУ: есть опасения, что появится какое-то решение ОАСК по поводу конкурса на руководителя САП

Директор НАБУ: есть опасения, что появится какое-то решение ОАСК по поводу конкурса на руководителя САП

11:19 09.12.2021
До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

До 2022 года в Украине должен быть новый руководитель САП – временная поверенная США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января

СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных о системе управления ПВО Украины

США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 45% украинцев выступают за внеблоковый статус страны - опрос

Почти 35% украинцев сегодня не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан - опрос

Правоохранители сообщили замначальника управления Минобороны Украины о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн

Путин пугает россиян возможностью размещения Вашингтоном в Украине гиперзвукового оружия для атак на РФ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

С внедрением системы Nazovni МИД полностью оцифрует политику экономической дипломатии - Кулеба

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Крупный пожар возник в супермаркете "Лента" в Томске, произошло обрушение кровли

Украина вскоре откроет новые посольства во многих странах – президент

В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА