Более 45% украинцев выступают за внеблоковый статус страны - опрос

Число сторонников нейтрального статуса Украины в настоящее время превышает количество приверженцев присоединения страны к одному из военно-политических блоков.

Согласно опросу, проведенному Центром "Социальный мониторинг" 40,8% высказались за присоединение Украины к одному из военно-политических блоков, однако 45,6% считают, что страна должна занять нейтральную внеблоковую позицию. Затруднились ответить на этот вопрос 13,7%.

Сторонников нейтралитета страны больше всего на востоке, Донбассе и юге страны, соответственно 60,3%, 62% и 51,4%. На западе, в центре и в г. Киев таковых соответственно 32%, 36,4% и 36,5%.

Опрос был проведен 28 ноября – 10 декабря методом индивидуального интервью face-to-face. Было опрошено 10 000 респондентов. Стандартное отклонение 0,6 – 1%.