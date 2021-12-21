События

15:13 21.12.2021

Правоохранители сообщили замначальника управления Минобороны Украины о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн

1 мин читать
Правоохранители сообщили замначальника управления Минобороны Украины о подозрении в предложении взятки в 24 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро во вторник, 21 декабря, сообщили заместителю начальника управления Министерства обороны Украины о подозрении в совершении им предложения предоставления неправомерной выгоды в сумме 24 млн. грн за положительное заключение аудиторской проверки Директору Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины.

"По поручению министра обороны Украины осуществляется аудит выполнения частным юридическим лицом обязательств по контракту по обустройству объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины". Контракт является частью Комплексной системы мониторинга объектов Министерства обороны Украины, направленного на обеспечение безопасности объектов оборонного назначения на территории Украины", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Положительное заключение аудита позволило бы частной компании получить полную сумму оплаты по заключенному контракту, общая стоимость которого составляет более 400 млн. гривен, и претендовать на заключение последующих договоров по обустройству других частей системы.

На сегодняшний день действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Теги: #аудит #минобороны #набу #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:40 20.12.2021
Корниенко о подозрении Порошенко в госизмене: Нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием

Корниенко о подозрении Порошенко в госизмене: Нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием

22:56 20.12.2021
Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

18:20 20.12.2021
Адвокат Порошенко считает незаконным подозрение пятому президенту в госизмене

Адвокат Порошенко считает незаконным подозрение пятому президенту в госизмене

16:14 20.12.2021
Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

07:17 20.12.2021
Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

Глава Минобороны ФРГ предлагает вводить санкции из-за ситуации вокруг Украины против высшего руководства РФ

13:12 18.12.2021
Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

Послы стран G7 ждут от украинской власти завершения конкурса на пост руководителя САП и конкурентного отбора нового директора НАБУ

17:54 17.12.2021
ГБР сообщило экс-главе военного представительства Минобороны о подозрении по делу катеров "Кентавр"

ГБР сообщило экс-главе военного представительства Минобороны о подозрении по делу катеров "Кентавр"

08:39 17.12.2021
Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

Днепропетровскому блогеру, угрожавшему полицейскому, объявили о подозрении

18:40 14.12.2021
Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

Москва интенсивно повышает степень боевой готовности российских наемников на Донбассе – ГУР Минобороны Украины

18:30 14.12.2021
Целью российской агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности – главком ВСУ Залужный

Целью российской агрессии является не только возвращение Украины в сферу своего влияния, но и подрыв евроатлантической безопасности – главком ВСУ Залужный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Порошенко заявляет, что вернется в Украину в первой половине января

СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных о системе управления ПВО Украины

США не меняли "уровень" угрозы для американцев в Украине, а лишь добавили детали в описание обстановки - Белый дом

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

ПОСЛЕДНЕЕ

Собеседования претендентов на пост главы САП завершились

Более 45% украинцев выступают за внеблоковый статус страны - опрос

Почти 35% украинцев сегодня не поддержали бы ни Майдан, ни Антимайдан - опрос

Путин пугает россиян возможностью размещения Вашингтоном в Украине гиперзвукового оружия для атак на РФ

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Комиссия по избранию главы САП получила решение ОАСК, собеседования продолжаются

С внедрением системы Nazovni МИД полностью оцифрует политику экономической дипломатии - Кулеба

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Крупный пожар возник в супермаркете "Лента" в Томске, произошло обрушение кровли

Украина вскоре откроет новые посольства во многих странах – президент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА