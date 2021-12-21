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14:09 21.12.2021

Путин пугает россиян возможностью размещения Вашингтоном в Украине гиперзвукового оружия для атак на РФ

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Путин пугает россиян возможностью размещения Вашингтоном в Украине гиперзвукового оружия для атак на РФ

Россия знает, когда у США появится гиперзвуковое оружие, его могут поставить в Украину и под этим прикрытием вооружать и толкать в Россию экстремистов, в том числе в Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Это же не скрыть, все фиксируется. Испытания проходят успешно, неуспешно - ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну, и поставят в Украине гиперзвуковое оружие", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"Это не значит, завтра его будут применять, потому что у нас "Циркон" уже есть, а у них пока нет. Не значит, что завтра будут применять, но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы РФ, скажем, на Крым. При выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах", - отметил он.

"Они что, думают, мы не видим этих угроз, или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы?", - отметил он.

Теги: #рф #оружие #путин #сша
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