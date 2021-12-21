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14:00 21.12.2021

В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

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В начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина анонсировала, что в начале 2022 года в Киеве впервые пройдут учения НАТО по кибербезопасности.

"Мы ожидаем, что в начале 2022 года пройдут международные НАТОвские учения по вопросам кибербезопасности. Они пройдут в Украине, непосредственно в Киеве… Я горжусь тем, что Украина впервые станет страной, которая примет все страны Альянса, все команды", - сказала Стефанишина на онлайн-брифинге "Годовые итоги по ЕС и НАТО" во вторник.

Теги: #стефанишина #учения #нато
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