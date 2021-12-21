Комиссия по избранию главы САП получила решение ОАСК, собеседования продолжаются

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получила решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) относительно законности порядка проведения конкурса, собеседования во вторник будут продолжены.

После проведения собеседования с кандидатами на должность начальника 5-го отдела Екатериной Клименко и Сергеем Савицким глава комиссии огласила, что в комиссию поступило заявление от прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, который претендует на пост руководителя САП, заместителя руководителя и начальника пятого отдела САП одновременно.

В своем заявлении он указал, что для него приоритетной является должность руководителя САП или зама, потому просит не рассматривать его как претендента на должность руководителя 5-го отдела. Также Синюк в своем заявлении попросил отсрочить утверждение кандидатов до получения комиссией полного текста решения ОАСК.

"Приоритетом для меня является должность заместителя руководителя или руководителя САП", - сказал Синюк, выступая перед членами комиссии.

Таким образом, комиссия протокольно учла заявление Синюка, а также проинформировала, что на почту комиссии поступил полный текст решения ОАСК.

В заседании комиссии в настоящее время непродолжительный перерыв, после чего, исходя из предварительных решений членов комиссии и утвержденной повестки дня, собеседования будут продолжены.

В настоящее время началось собеседование с детективом НАБУ Александром Клименко, который претендует на должность руководителя САП

Как сообщалось, во вторник комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

Заседание комиссии проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ).

Ранее Окружной административный суд г. Киев отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии и проблем с утверждением победителя конкурса. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.