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12:41 21.12.2021

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

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Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике

Первая многоразовая ступень американской тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей во вторник на орбиту с грузовым космическим кораблем Cargo Dragon, который летит к Международной космической станции (МКС), совершила успешную посадку на морскую платформу в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

24-й по счету запуск "грузовика" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX с помощью ракеты Falcon 9 был осуществлен со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде в 05:07 по времени Восточного побережья США (13:07 МСК).

Первая ступень, которая использовалась впервые, через 8 минут 44 секунды после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике примерно в 300 км от космодрома. С учетом нынешнего первые ступени ракет Falcon 9 совершили уже 100 успешных посадок.

Теги: #ракета #falcon_9
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