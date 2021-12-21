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12:39 21.12.2021

Крупный пожар возник в супермаркете "Лента" в Томске, произошло обрушение кровли

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Крупный пожар возник в супермаркете "Лента" в Томске, произошло обрушение кровли

Супермаркет "Лента" горит в Томске, огонь распространился по всей площади здания, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"По предварительным данным, площадь пожара составляет 5 тыс. 225 кв. м - по всей площади здания. Произошло обрушение кровли на площади 3,5 тыс. кв. м. На место прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Пресс-служба "Ленты" сообщила, что возгорание произошло в отделе непродовольственных товаров, где загорелись поддоны.

"Персонал и посетители были эвакуированы из магазина, пострадавших нет. На месте работают пожарные. Компания выясняет причины произошедшего", - говорится в заявлении компании.

Этот супермаркет был открыт в 2016 году. Его строительством занималось ООО "ХК "Новолекс". Общая площадь магазина составляет 9,4 тыс. кв. м, из которых торговое пространство занимает 5,2 тыс. кв. м. Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска. В частности, работы на площадке начинались без необходимого разрешения. Подрядчику пришлось демонтировать колонны и перекрытия до получения необходимых документов.

"Лента" - крупнейшая в РФ сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец сентября под управлением компании было 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов. Выручка "Ленты" в январе-сентябре выросла на 4,7%, до 336,33 млрд рублей. Онлайн-продажи увеличились в 3,9 раза, до 12,307 млрд рублей.

Теги: #рф #пожар #супермаркет
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