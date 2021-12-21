Украина вскоре откроет новые посольства во многих странах – президент

Украина усиливает свое дипломатическое присутствие и вскоре откроет новые посольства во многих странах мира, заявил президент Владимир Зеленский.

"Нужно уходить от шаблонного видения, постоянно искать новые возможности, искать постоянно новые рынки. Это про результат. Мы не используем свои потенциальные возможности в Индии, Китае, Латинской Америке. Только начнем открывать Африку. Или на Ближнем Востоке – где там Украина? Это одни из центров мирового развития, которые имеют глобальные точки роста", - сказал Зеленский, выступая на ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".

По его словам, "мы фактически должны заново открывать эти регионы для Украины, бизнеса и товаров".

"Мы усиливаем свое дипломатическое присутствие и вскоре откроем новые посольства во многих странах", - заявил президент.