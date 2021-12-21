В ближайшие двое суток в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков

В ближайшие двое суток на территории Украины сохранится морозная погода. В поле повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 22 декабря, в Украине без существенных осадков, только в Крыму небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15° мороза, на северо-востоке и востоке страны до 18°, днем 4-9° мороза. В южной и западной части ночью 7-12°, днем 1-6° мороза. В Карпатах ночью 14-19°, днем 8-13° мороза.

В Киеве также без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 22 декабря в Киеве была зафиксирована в 1989 году и составила 10° тепла, самая низкая ночью – 20,2° мороза в 1967 году.

В четверг, 23 декабря, в Украине без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах ночью 14-19° мороза, днем 6-11° мороза. На остальной территории ночью 8-15°, днем 3-10° мороза.

В Киеве - без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 6-8° мороза.