В Бердянке эвакуировали учащихся и педагогов 11 школ после звонка "минера"

В Бердянске (Запорожская область) правоохранительные органы ищут взрывчатку одновременно в 11 школ города, после анонимного сообщения в полицию о минировании. Учащиеся и сотрудники школ эвакуированы.

Как подтвердили агентству «Интерфакс-Украина» в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Запорожской области, начиная с вечера 20 декабря, в полицию Бердянска начали поступать сообщения от неизвестного о минировании местных учебных.

По данным полиции, вначале аноним информировал о взрывчатке, заложенной в трех школах. Позже поступили аналогичные сообщения о минировании еще девяти местных учебных заведений.

При этом, телефонный террорист потребовал 100 тыс.грн , чтобы избежать взрывов.

Следственно-оперативные группы, взрывотехнические и кинологические службы выехали по указанным адресам. По состоянию на 10.00 вторника обследовано четыре из одиннадцати школ. Взрызовоопасных предметов не найдено.

Учащиеся и сотрудники учебных заведений эвакуированы.

Правоохранительные органы продолжают обследование остальных школ и прилегающих к ним территорий.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 259 УК Украины (Заведомо неправдивое сообщение об угрозе опасности граждан)