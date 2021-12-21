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10:58 21.12.2021

Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП проводит заседание

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Конкурсная комиссия по избранию руководителя САП проводит заседание

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и на другие должности в САП начала работу во вторник.

Комиссия собралась в полном составе и утвердила повестку дня: проведение собеседований с кандидатами на административные должности САП и с кандидатами на должность руководителя САП, оценивание результатов, определение победителей конкурса.

На заседании комиссии, которая проходит в онлайн-формате и транслируется на YouTube-странице конкурсной комиссии (https://www.youtube.com/watch?v=vJdbjxTsdZQ), пока что отсутствует один из кандидатов на руководителя САП - детектив НАБУ Александр Клименко.

Предусмотрено собеседование в устной форме, на каждого кандидата до 60 минут, после чего будет подсчитано количество баллов и определены победители. Организационных вопросов до начала собеседования у членов комиссии и присутствующих международных экспертов не было.

В настоящее время проходит собеседование кандидата на должность начальника 5-го отдела поддержания обвинения в САП.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил порядок конкурсной комиссии по избранию руководителя САП, что вызвало опасения относительно переноса заседания конкурсной комиссии. Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года, ответчик по делу – конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП - была лишена полномочий на принятие обжалуемого порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Никто из присутствующих на заседании конкурсной комиссии пока что не поднял вопрос о возможности переноса заседания из-за решения суда об отмене порядка работы комиссии.

Как сообщалось, собеседования кандидатов на пост руководителя САП были запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна была определиться с победителем.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что конкурс по избранию руководителя САП затягивается из-за того, что комиссия не может собраться, в промедлении есть "субъективные факторы отдельных людей".

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на избрание руководителя САП до конца текущего года.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики Украины с Международным валютным фондом предусматривает избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года. В настоящее время конкурс находится на финальной стадии.

После практического задания на профессиональную компетентность комиссия неоднократно не могла собраться, чтобы назначить дату проведения завершающего конкурс собеседования двух претендентов на эту должность.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #сап #конкурс #кадры
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