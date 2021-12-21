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10:31 21.12.2021

СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных о системе управления ПВО Украины

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СБУ предотвратила передачу спецслужбам РФ секретных данных о системе управления ПВО Украины

Военная контрразведка СБУ разоблачила экс-чиновника одного из подразделений Воздушных сил Вооруженных сил Украины на скрытом сборе секретных военных сведений.

"Установлено, что бывший военнослужащий скрыто собирал данные государственной тайны на рабочем месте. Злоумышленник незаконно копировал закрытые оборонные сведения с помощью противоправного вмешательства в автоматизированные информационные системы подразделения", - сообщает пресс-служба СБУ.

Полученные секретные материалы хранили по месту своего жительства. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника незаконно полученные материалы по организации системы управления войсками противовоздушной обороны Украины.

Во время обысков в его жилье правоохранители обнаружили флеш-носители с тайной военной информацией, а также компьютерную технику и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины и избрании судом меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Теги: #данные #сбу #спецслужбы_рф #всу #пво
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