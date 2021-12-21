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09:54 21.12.2021

В Донецкой области суд приговорил к 8 годам заключения пособницу т.н. "ДНР", которая собирала разведданные и хранила в квартире взрывчатку

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В Донецкой области суд приговорил к 8 годам заключения пособницу т.н. "ДНР", которая собирала разведданные и хранила в квартире взрывчатку

В Донецкой области суд признал 23-летнюю женщину виновной в содействии террористической деятельности и хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Как установило следствие, в октябре 2021 года злоумышленница, которая проживала в г. Донецк, получила от представителя так называемой "ДНР" задание собирать информацию в пользу террористов.

"Для этого она приехала в Краматорск, где осуществила фото- и видеосъемку административных зданий, служебного транспорта и прилегающих территорий ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, а также 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы ​​Украины. Указанные материалы с помощью интернет-мессенджера пособница отправила боевику", - указывается в сообщении.

После содеянного, действуя по инструкции "куратора", обвиняемая прибыла в г. Доброполье, где нашла ранее обустроенный представителями НВФ РФ схрон со взрывчаткой и перевезла ее в Краматорск. Запрещенные предметы злоумышленница хранила в съемной квартире, спрятав в пакетах с мукой. По замыслу боевиков, взрывные устройства должны были использоваться для дестабилизации общественного порядка на подконтрольной украинским властям территории.

Согласно приговору суда пособнице террористов назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Теги: #донецкая_область #пособничество #суд #терроризм
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