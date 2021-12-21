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08:24 21.12.2021

В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

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В Украине за сутки выявили 6 029 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 6 029 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 18 850 человек, 346 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки! За сутки 20 декабря в Украине: зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180); 110 740 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек. Также за минувшие сутки: госпитализирован – 1 061 человек; летальных исходов – 346; выздоровело – 18 850 человек", - сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 20 декабря выявили за сутки 2 536 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 616 716 человек; выздоровело – 3 357 405 человек; летальных исходов – 93 608.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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