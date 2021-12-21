В результате взрыва в жилом доме в г. Каменское госпитализирован один человек

Из-за взрыва в г. Каменское (Днепропетровская область) был госпитализирован один человек, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

"20 декабря в 16 час. 45 мин. в г. Каменское в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением, в результате чего пострадал 1 человек, госпитализированный в больницу", - указано в сообщении.

Отмечается, что взрывом повреждены межкомнатные перегородки, перегородка между квартирами и частично повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами (незначительные трещины). В 17 час. 25 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на площади 50 м2.

От ГСЧС привлекалось 12 человек и 3 единицы техники.