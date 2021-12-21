На Донбассе трое украинских военнослужащих травмированы вследствие вражеских действий противника

На Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили травмирование, еще один получил ранение из-за обстрела российских наемников, сообщили в пресс-центре штаба ООС

Отмечается, что травмированные взрывным устройством воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.

Воину, который получил ранение, оказана медицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Как сообщается, за прошедшие сутки, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное противник задействовал беспилотные летательные аппараты, с помощью которых произвел сброс выстрелов ВОГ-17. В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. В сторону Невельского враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"По состоянию на 7 часов утра, 21 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Широкиного противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение" – отмечается в сводке.