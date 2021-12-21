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06:51 21.12.2021

Австралия не будет вводить новые ограничения из-за роста случаев COVID-19

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Австралия не будет вводить новые ограничения из-за роста случаев COVID-19

Власти должны прекратить затруднять жизнь людям ограничениями, связанными с COVID-19, заявил во вторник премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на фоне роста в стране числа случаев заражения коронавирусом.

"Мы должны оставить в прошлом жесткое давление со стороны правительства, мы должны относиться к австралийцам как к взрослым", - сказал Моррисон журналистам, призывая власти отказываться от "культуры введения мандатов", имея в виду обязательное использование масок и меры социального дистанцирования.

Он добавил: "Мы не собираемся возвращаться в изоляторы. Мы собираемся жить с этим вирусом, руководствуясь здравым смыслом и ответственностью".

В последние дни в связи с распространением в Австралии штамма "омикрон" в стране были побиты предыдущие рекорды по ежедневному росту количества заразившихся коронавирусом. Вместе с тем, как завил министр здравоохранения страны Грег Хант, "лишь малая часть" этих случаев заражения требует госпитализации заразившихся, и она значительно ниже, чем при распространении штамма "дельта".

В настоящее время власти стремятся расширить возможности для введения бустерных доз вакцин, Моррисон призывает штаты Австралии вновь открыть сотни центров иммунизации, закрытых после того, как спрос на прививки снизился после того, как в стране было вакцинировано более 80% жителей старше 16 лет.

С начала пандемии COVID-19 в Австралии выявлено около 260 тыс. инфицированных и 2 тыс. 154 случая смертельного исхода заболевания.

 

Теги: #ковид #локдаун #австралия #отказ
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