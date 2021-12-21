События

05:38 21.12.2021

Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

1 мин читать
Вариант COVID-19 "омикрон" стал преобладающим в США

"Омикрон" опередил другие варианты COVID-19 и в настоящее время является доминирующей версией коронавируса в США, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным американского медрегулятора за минувшую неделю, вариант "омикрона" в настоящее время составляет большинство случаев COVID-19 в США - 73,2%.

Неделей ранее было зафиксировано всего 12,6% случаев "омикрона".

С конца июня вариант "дельта" был основным в США. По данным CDC, совсем недавно, в конце ноября, более 99,5% случаев коронавируса приходились на "дельта"-вариант.

За минувшую неделю заболевания "дельта"-вариантом составили 26,6%.

"Омикрон" еще более распространен в некоторых частях страны - на его долю приходится более 95% случаев в некоторых частях северо-запада и юго-востока США.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что штамм коронавируса "омикрон", как и предполагалось, распространяется значительно быстрее, чем штамм "дельта", а также представляет немалую угрозу для вакцинированных и переболевших вирусом людей.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

 

Теги: #сша #омикрон #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:07 21.12.2021
Полет первых туристов на корабле SpaceX по программе Axiom к МКС запланирован на конец февраля 2022 года

Полет первых туристов на корабле SpaceX по программе Axiom к МКС запланирован на конец февраля 2022 года

01:02 21.12.2021
Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

22:10 20.12.2021
Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

20:54 20.12.2021
Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

20:40 20.12.2021
Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

19:50 20.12.2021
Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

Штамм "омикрон" распространяется быстрее "дельты" и способен заражать вакцинированных - глава ВОЗ

19:21 20.12.2021
В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

В Германии из-за "омикрона" могут ввести ограничения для вакцинированных против COVID-19

19:10 20.12.2021
В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

14:43 20.12.2021
Форум в Давосе перенесен на лето

Форум в Давосе перенесен на лето

12:04 20.12.2021
Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

Израиль из-за коронавируса запретит поездки в США, Канаду и ряд других стран

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников и главком ВСУ обсудят с венгерскими коллегами военно-политическое сотрудничество

На временно оккупированной территории востока Украины находится до 800 российских офицеров

На "ДТЭК Павлоградуголь" групповое ЧП, на шахте "Надия" погиб горняк, в Кропивницком водителя задавило между кабиной и прицепом

Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество в Сандрингемский дворец

Украинцы уже потратили более 130 млн грн в рамках программы "еПоддержка"

Корниенко считает, что политики и лидеры мнений в Украине должны будут на собственном примере показать необходимость бустерной вакцинации

Корниенко о подозрении Порошенко в госизмене: Нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием

Минздрав на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19

Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

На портале "Дия" доступны COVID-сертификаты на основании ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА