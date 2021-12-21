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05:11 21.12.2021

Резников и главком ВСУ обсудят с венгерскими коллегами военно-политическое сотрудничество

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Резников и главком ВСУ обсудят с венгерскими коллегами военно-политическое сотрудничество

Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в ходе рабочего визита обсудят с венгерскими коллегами военно-политический диалог между странами, сообщило управление печати и информации Министерства обороны Украины.

"Ключевая цель визита (в Венгрию –ИФ)— двусторонние переговоры с Министром обороны Венгрии Тибором Бенке и Командующим Вооруженными Силами Венгрии генерал-лейтенантом Ромулусом Русин-Сенди. В центре внимания будет обсуждение интенсификации военно-политического диалога, двустороннего сотрудничества между оборонными ведомствами", - указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудят ситуацию в Европе, в том числе в контексте угроз агрессивной политики РФ и ее негативное влияние на европейский порядок безопасности.

Теги: #венгрия #сотрудничество
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