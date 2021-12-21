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03:48 21.12.2021

На временно оккупированной территории востока Украины находится до 800 российских офицеров

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На территории временно оккупированного востока Украины постоянно находится от 600 до 800 российских офицеров и генералов, сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины на странице в Фейсбуке.

"Кадровые российские военные находятся на командных должностях 1 и 2 армейских корпусов российских оккупационных войск", - указано в посте на странице Фейсбук ГУ разведки МО.

По данным украинской разведки после боевых действий на территории Украины генералы и офицеры вооруженных сил РФ получают государственные награды и карьерный рост в российской армии.

По данным ГУР МО Украины 1 и 2 армейские корпуса российских оккупационных войск формировались на базе батальонно-тактических групп ВС РФ, зашедших на территорию Украины в августе и сентябре 2014 года. Роль и место этих корпусов четко определены в планах применения ВС России против нашего государства и предусматривают ведение как оборонных, так и наступательных операций.

 

Теги: #офицеры #разведка #россия
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