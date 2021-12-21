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03:08 21.12.2021

На "ДТЭК Павлоградуголь" групповое ЧП, на шахте "Надия" погиб горняк, в Кропивницком водителя задавило между кабиной и прицепом

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На "ДТЭК Павлоградуголь" групповое ЧП, на шахте "Надия" погиб горняк, в Кропивницком водителя задавило между кабиной и прицепом

На шахте "Днепровская" ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" в Павлоградском районе Днепропетровской области 18 декабря произошел групповой несчастный случай с тремя горняками очистного забоя в 1101 забое.

Как сообщила Госслужба по вопросам труда (Гоструда) в понедельник, по предварительной информации, при работе комбайна УКД 200-500 порвался захват крепления тяговой цепи и ударил работников. Пострадавшие получили травмы разных степеней тяжести.

В другой информации Гоструда в понедельник сообщается, что 17 декабря в ЧАО "Шахта "Надия" горняк очистного забоя добывающего участка №1, работая во вторую смену, выполнял работы по укреплению выработки. В результате обрушения породы он был зажат породой и бруском рамы индивидуального крепления. При поднятии горняка на поверхность была констатирована смерть потерпевшего от полученных травм.

Согласно сводке в понедельник, в Кропивницком 16 декабря на предприятии ООО "Ригар" произошел несчастный случай со смертельным исходом.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля был зажат между кабиной и прицепом грузовика, в результате чего получил несовместимые с жизнью травмы.

ГУ Гоструда принимает меры по созданию специальных комиссий и проведению расследований несчастных случаев.

Теги: #жертвы #сводка #предприятия
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