События

02:07 21.12.2021

Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество в Сандрингемский дворец

1 мин читать
Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество в Сандрингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II, нарушив многолетнюю традицию, встретит Рождество в Виндзорском замке, сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

При этом, ранее королева традиционно отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.

Отмечается, что члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок.

Ранее в декабре британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании.

Осенью 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков несколько недель работала в облегченном режиме. Затем она несколько раз отменяла поездки на различные мероприятия. В октябре она провела ночь в больнице.

Теги: #рождество #королева #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 20.12.2021
В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

13:34 19.12.2021
Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

Митрополит Епифаний о праздновании Рождества по юлианскому календарю: эту ошибку нужно исправить, но нужно, чтобы народ созрел сам

23:50 18.12.2021
Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

Мэр Лондона принял дополнительные меры в связи с распространением "омикрона"

19:17 17.12.2021
Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

Великобритания третий день подряд обновляет рекорд по приросту случаев COVID-19

19:52 16.12.2021
В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

В Великобритании за сутки выявили более 88 тыс. заражений COVID-19, что стало рекордом

14:40 16.12.2021
Королева Елизавета II отменила семейный обед перед Рождеством из-за распространения "омикрона"

Королева Елизавета II отменила семейный обед перед Рождеством из-за распространения "омикрона"

19:36 15.12.2021
"Омикрон" может оказаться самой серьезной угрозой для британского здравоохранения за всю пандемию COVID-19 - власти страны

"Омикрон" может оказаться самой серьезной угрозой для британского здравоохранения за всю пандемию COVID-19 - власти страны

20:53 14.12.2021
Британские власти сочли эпидемиологический "красный список" неэффективным - СМИ

Британские власти сочли эпидемиологический "красный список" неэффективным - СМИ

19:55 14.12.2021
Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"

Шотландия объявила о новых ограничительных рекомендациях для сдерживания заболеваемости "омикроном"

01:14 11.12.2021
Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг одобрения деятельности Бориса Джонсона упал до рекордно низкого уровня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

ОАСК отменил порядок работы конкурсной комиссии по избранию руководителя САП

Порошенко вернется, но по собственному графику, а не по сценарию новогодних видео Зеленского – "Евросолидарность"

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы уже потратили более 130 млн грн в рамках программы "еПоддержка"

Европейская комиссия разрешила пятую в ЕС вакцину против COVID-19

Корниенко считает, что политики и лидеры мнений в Украине должны будут на собственном примере показать необходимость бустерной вакцинации

Корниенко о подозрении Порошенко в госизмене: Нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием

Минздрав на текущей неделе примет решение о сроках применения бустерной дозы вакцины от COVID-19

Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

На портале "Дия" доступны COVID-сертификаты на основании ПЦР-теста, о выздоровлении и для детей

Мэр Вашингтона вернула обязательное ношение масок в помещениях

ВСК требует у Кабмина не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" за невыполнение планов

Мирослава Гонгадзе вернется в Украину в связи с назначением на должность руководителя "Голос Америки" в Восточной Европе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА