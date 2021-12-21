Украинцы уже потратили более 130 млн грн в рамках программы "еПоддержка"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после запуска программы "еПоддержка" украинцы воспользовались помощью государства на 134 млн грн, потратив средства в тех сферах, которые больше всего пострадали от пандемии, в частности на приобретение книг, на билеты в кинотеатры и на поездки по железной дороге.

"Это уже вторая в этом году программа помощи бизнесу, пострадавшему от карантинных ограничений", — отметил Шмыгаль во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

Он добавил, что более 4,9 млн украинцев уже открыли счета в банках, а 4 млн украинцев зарегистрировались на получение средств в рамках программы "еПоддержка".

По словам премьер-министра, в том числе благодаря программам поддержки бизнеса, в текущем году в Украине ожидается рекордный ВВП в долларовом эквиваленте, а средняя заработная плата составляет 550 долларов.

Как сообщалось, проект "еПоддержка" в приложении "Дия" был официально запущен 19 декабря.