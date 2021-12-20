Корниенко о подозрении Порошенко в госизмене: Нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко должен выполнять процессуальные действия в рамках следствия по делу о госизмене и содействии террористическим организациям в преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий, считает первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

"У нас же должна быть ответственность всех перед законом, несмотря на популярность или непопулярность. Когда, к примеру, оценивают мою деятельность и говорят, что он, дескать, совершил должностное преступление. Я говорю, что пойду и все процессуальные действия выполню. Я думаю, что нужно выполнять процессуальные действия в соответствии со следствием", - сказал Корниенко в эфире Суспильного в понедельник вечером.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", - сообщили в ГБР.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.