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22:56 20.12.2021

Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

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Шмыгаль о подозрении Порошенко: правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что уведомление подозрении пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко абсолютно законно и в пределах действующего законодательства.

"Это работа правоохранительных органов, давайте подождем результатов, посмотрим… Я уварен, что правоохранительные органы абсолютно законно делают свою работу", - сказал Шмыгаль в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

Премьер выразил уверенность, что это все проходит в пределах действующего законодательства Украины.

Как сообщалось, 20 декабря Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

Теги: #шмыгаль #порошенко #подозрение
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