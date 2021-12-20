ВСК требует у Кабмина не продлевать контракт с главой "Укрзализныци" за невыполнение планов

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), считает, что Кабинет министров не должен продлевать контракт с действующим главой компании Александром Камышиным.

"На заседании ВСК по вопросам "Укрзализныци" 17 декабря 2021 года единогласно принято решение об обращении в Кабинет министров Украины с требованием не продлевать контракт с Председателем правления АО "Укрзализныця" Александром Камышиным. Соответствующее письмо с обоснованием сегодня направлено главе Правительства", - написала глава ВСК Юлия Гришина на своей странице в Facebook в понедельник.

В качестве оснований такого решения Гришина указала:

- неисполнение Указов Президента Украины;

- невыполнение Планов Правительства;

- невыполнение утвержденных Правительством показателей финансового плана компании на 2021 год;

- невыполнение ни одного из 71 поручения промежуточного Отчета ВСК;

- проваленную реализацию части Плана мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС.