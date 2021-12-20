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20:54 20.12.2021

Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

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Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России, сообщает посольство США в Киеве.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - сообщает посольство в соцсети Twitter.

 

Теги: #граждане #сша #предупреждение
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