Госдеп США рекомендует своим гражданам не ездить в Украину – посольство

Госдепартамент США рекомендует американским гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за пандемии COVID-19 и возросших угроз со стороны России, сообщает посольство США в Киеве.

"Госдепартамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за COVID-19 и пересмотреть вопрос о поездках из-за возросших угроз со стороны России. Соблюдайте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Некоторые области имеют повышенные риски", - сообщает посольство в соцсети Twitter.