Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

Диалог с Россией по беспокоящим ее вопросам будет возможен лишь при условии, что Москва будет согласна обсуждать и темы, вызывающие тревогу у США, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

"Салливан ясно объяснил, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших опасений по поводу действий России. Диалог должен полностью координироваться с нашими европейскими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении Совета нацбезопапасности США, опубликованном по итогам разговора Салливана и Ушакова.

"Также он отметил, что существенный прогресс (в диалоге США и РФ - ИФ) возможен только при деэскалации напряженности, а не при ее эскалации", - отмечается в документе.

"Салливан сообщил, что США готовы к дипломатическим контактам через многие каналы. Речь может идти, в частности, о двусторонних контактах, о Совете Россия-НАТО, об ОБСЕ", - говорится в заявлении Совета нацбезопапасности.