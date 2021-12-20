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20:40 20.12.2021

Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

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Салливан предупредил, что диалог США и РФ возможен лишь при согласии обсуждать обеспокоенность действиями Москвы

Диалог с Россией по беспокоящим ее вопросам будет возможен лишь при условии, что Москва будет согласна обсуждать и темы, вызывающие тревогу у США, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

"Салливан ясно объяснил, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших опасений по поводу действий России. Диалог должен полностью координироваться с нашими европейскими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении Совета нацбезопапасности США, опубликованном по итогам разговора Салливана и Ушакова.

"Также он отметил, что существенный прогресс (в диалоге США и РФ - ИФ) возможен только при деэскалации напряженности, а не при ее эскалации", - отмечается в документе.

"Салливан сообщил, что США готовы к дипломатическим контактам через многие каналы. Речь может идти, в частности, о двусторонних контактах, о Совете Россия-НАТО, об ОБСЕ", - говорится в заявлении Совета нацбезопапасности.

Теги: #диалог #сша #россия #условия
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