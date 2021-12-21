21 декабря: Какой сегодня праздник

21 декабря в мире празднуют День рождения кроссворда и День фонарика. В этот день, 33 года назад, украинский транспортный самолет "Мрия" совершил первый испытательный полет. В Нидерландах День Святого Томаса, на Филиппинах День ВС, а у православных - День Анфисы Римской. Сегодня День зимнего солнцестояния, самая длинная ночь в году.

"Мрия": первый полет

АН-225, транспортный реактивный самолёт "Мрия", до сих пор считается самым мощным самолетом в мире. Именно 21 декабря, в 1988 году он совершил свой первый испытательный полет. Новая модель стала продолжением знаменитого Ан-124 "Руслан", но "Мрия" изначально была рассчитана на перевозку космических кораблей и других нестандартных крупнейших грузов.

В первый раз этот самолет поднялся в небо под руководством командира А. Галуненко и второго пилота С. Горбика. Полет продолжался 1 час 14 минут.

В 1989 году, подняв на борт 500 тонн груза, Ан-225 установил сразу 106 (!) мировых рекордов среди самолетов такого же класса. Однако главную свою задачу – перевезти космический челнок "Буран" с Жуковского до Байконура – удалось выполнить только мае того же года.

С тех пор прошло много времени и событий, вплоть до распада СССР. "Мрия" стояла в ангаре, и только в 2001 году она снова оказалась в небе.

Начиная с июля 2003, Ан-225 вместе с самолетами Ан-124 перевез более 800 тонн оборудования для гуманитарных миссий в Ираке. Ан-225 также был привлечен правительством США для транспортировки военного обеспечения на Ближний Восток для поддержки коалиционных войск.

В ноябре 2004 года Международная федерация воздухоплавания внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннеса уже за его 240 рекордов.

День кроссворда

День рождения кроссворда ежегодно празднуют 21 декабря. Отцом этой головоломки считают Артура Уинна. Именно его кроссворд впервые был опубликован в газете Fun (воскресный выпуск New York Times) 21 декабря 1913 года. Уинн решил создать игру, которая была бы интересна всем без исключения. Он использовал совершенно новый подход – составлять слова в полоски (клеточки), пересекающиеся между собой. На английском "cross-word".

Баскетболу 130 лет

21 декабря 1891 года в зале учебного центра Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде (штат Массачусетс, США) состоялся первый в истории баскетбольный матч. Игра была придумана учителем физкультуры Джеймсом Нейсмитом. Правила игры, которые написал Нейсмит, состояли из 13 пунктов. Большинство из них действуют и по сей день. Эту дату считают неофициальным днем рождения баскетбола.

Сегодня баскетбол — один из популярнейших видов спорта в мире. Он входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. Регулярные чемпионаты мира по баскетболу среди мужчин проводятся с 1950 года, среди женщин — с 1953 года, а чемпионаты Европы — с 1935 года.

День фонарика

21 декабря празднуют и День фонарика. Праздник был создан потому, что это кратчайшие сутки за весь год. Первый переносной фонарик был придуман Дэвидом Майзеллом в 1898 году. Тогда он и его друг Конрад Хьюберт создали компанию, которая разрабатывала и выпускала фонарики – Ever Ready. В то время чаще всего их покупали полицейские, ведь изобретение очень помогало во время ночной работы.

Карачун

Бог Карачун заставляет время идти в обратную сторону. А выражается это в том, что день становился короче, уступая время ночи. Второе его имя – Чернобог.

Карачун повелевает морозами, живет под землей, распоряжается духами, уменьшает день и увеличивает ночь. Превращаясь в бураны и метели, Чернобогу служат медведи шатуны и волки. От его имени образовалось слова "карачить" и "скорячило". Да, собственно, и само имя "Карачун" давно уже стало нарицательным.

День святого Томаса

В самый короткий в году и самый темный зимний день отмечается праздник святого Томаса. Между прочим, международный праздник, почему-то считается сугубо голландским. В Нидерландах, например, в этот день все люди боятся опоздать, чтобы их не дразнили "сонным Томасом" Школьники, приходя в школу пораньше, пишут на доске свое имя, чтобы обнаружить последнего пришедшего на уроки, которого и зовут весь день "сонным Томасом". А уж учителю опаздывать сегодня и вовсе нельзя, чтобы не дать шанс ученикам смеяться над собой.

В Финляндии это большой праздник. Дело в том, что большинство финских компаний предоставляет своим работникам, начиная со "дня Святого Туомаса", каникулы. В Финляндии говорят: "если не месяц гулять – так и заводиться не стоило!" Здесь самый короткий день в году получил название "Антирождество", но к язычеству это никакого отношения не имеет. Просто с этого дня здесь начинается рождественское застолье, хотя во всем мире христиане еще три дня продолжают рождественский пост. Причем, непременный атрибут стола "на Туомаса" – это копчёные свиные ножки и кровяные колбасы.

В этот день наступает "ночь двух хлебов" – она настолько длинная, что в печах успевают дойти две очереди выпечки. Именно в эту ночь выпекают знаменитый чёрный рождественский хлеб в форме звезды. Кафе, рестораны, бары, а порой и жилые дома очень своеобразно украшают, стилизуя их "под хлев".

Интересно, что покровителем города Чичикастенанго в Гватемале является святой Фома, в связи с чем "День Святого Томаса" – один из главных местных праздников. В этот день индейцы собираются в городе, чтобы весело отметить "День Святого Томаса" с музыкой, танцами, красочными театрализованными представлениями. Вокруг церкви Санто-Томас и святилища Паскуаль-Аба проходят театрализованные шествия, а изображение апостола Фомы проносят по улицам Чичикастенанго. Праздничная процессия сопровождается салютами, фейерверками, и духовым оркестром.

Церковный праздник

21 декабря почитается память мученицы Анфисы Римской, пострадавшей за христианскую веру в V веке. Её жизнь – это свидетельство глубокой веры и преданности своему духовному наставнику. Она была женой римского сановника. Крестил ее Амвросий Медиоланский, день памяти которого выпадает на 20 декабря.

Мученицу Анфису сожгли на костре после того, как она отказала жене градоначальника Сунильды принять арианское крещение.

На Анфису всем девушкам полагалось заниматься рукоделием. Делать это желательно было в одиночестве, а если не получалось или не хотелось уединяться — проводить специальные обряды от порчи. "На Анфису девка шьет, но лишний глаз при том шитье — на сглаз", — говорили в народе и советовали молодым рукодельницам обвить вокруг запястья шелковую нить, чтобы не уколоть пальцев иглой.

Магической силой обладала и сама вышивка, в которой нередко зашифровывали разного рода символы. Так, ромбы на полотенцах обозначали плодородие; круглые розетки и крестообразные фигуры на одежде охраняли ее владельца от несчастий.

В этот день:

1898 – Пьер и Мари Кюри открыли радий;

1937 – Премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея "Белоснежка и семь гномов";

1968 – США осуществили успешный запуск космического корабля "Аполлон-8". Начало первого пилотируемого полёта вокруг Луны;

1984 – СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции "Вега-2" для исследования планет Солнечной системы;

1991 – Упразднили СССР и создали Содружество Независимых Государств;

2012 – Впервые в истории YouTube и Интернета количество просмотров одного видеоклипа превысило 1 миллиард раз. Этим видео стал клип южнокорейского исполнителя PSY Gangnam Style.

Именины: Кирилл, Сергей, Анфиса, Виктория.