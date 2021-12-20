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19:10 20.12.2021

В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

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В Великобритании за сутки выявили свыше 90 тыс. случаев COVID-19

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали более 91,7 тыс. новых случаев коронавируса, сообщают британские СМИ со ссылкой на официальные данные.

В течение последних дней заболеваемость в Великобритании держится на высоком уровне - около 90 тыс. случаев в сутки.

В пятницу в стране выявили 93 тыс., в субботу - 90,4 тыс., в воскресенье - 82,8 тыс.

При этом за минувшие 24 часа от последствий заражения COVID-19 скончались 44 человека. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составил 38 человек.

Согласно данным британского правительства, двумя дозами вакцины от коронавируса в Великобритании привито около 80% населения возрастом от 12 лет, бустерные дозы получили 49% жителей.

В понедельник премьер Великобритании Борис Джонсон созвал заседание кабинета министров, чтобы обсудить ситуацию с распространением нового штамма "омикрон".

По данным британских СМИ, Джонсон, вероятно, не будет объявлять об ужесточении ограничений до Рождества, которое в Великобритании будут отмечать 25 декабря.

Теги: #статистика #коронавирус #британия
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