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19:07 20.12.2021

Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

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Офис президента о конкурсе на должность руководителя САП: решение ОАСК не является окончательным

Решение Окружного административного суда Киева о Порядке проведения конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры не является окончательным, считают в Офисе президента Украины.

"Подчеркиваем, что это решение суда не является окончательным и будет детально проанализировано в соответствии с требованиями закона. После этого можно будет делать основательные выводы по поводу такого решения. Впрочем, уже сейчас можно уверенно сказать, что пятый – завершающий этап конкурса может и должен состояться вовремя, согласно тем календарным ориентирам, которые определила конкурсная комиссия", - указывается в комментарии Офиса президента, обнародованном в понедельник.

При этом уточняется, что президент и Офис президента максимально заинтересованы в том, чтобы конкурсная комиссия завершила все необходимые процедуры до конца года, определив достойного кандидата на должность руководителя САП.

"Для этого у комиссии есть все необходимые возможности. По состоянию на сегодняшний день можно констатировать, что конкурсный отбор осуществлялся в соответствии с действующим законодательством", - подчеркивается в комментарии.

Как сообщалось, ОАСК на заседании 20 декабря принял решение об отмене Порядка работы конкурсной комиссии и проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.

Решение суд мотивировал тем, что в связи с изменениями в законодательстве, начиная с 16 июля 2015 года ответчик по делу – Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на занятие административных должностей в САП, была лишена полномочий на принятие обжалуемого Порядка. При этом законодательно не был определен орган, которому такие полномочия передавались бы.

Таким образом, суд констатировал наличие пробела в законодательстве касательно лица, уполномоченного определять Порядок проведения конкурса на занятие административных должностей в САП.

Финальные собеседования кандидатов на пост руководителя САП запланированы на 21 декабря 2021 года, после чего конкурсная комиссия должна определиться с победителем.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Теги: #руководитель #конкурс #сап
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