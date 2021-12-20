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16:48 20.12.2021

В Берлине задержали экс-главу Генштаба Грузии времен президентства Саакашвили

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В Берлине задержали экс-главу Генштаба Грузии времен президентства Саакашвили

Полиция Германии задержала в аэропорту Берлина занимавшего в период президентства Михеила Саакашвили занимал должность начальника Генштаба Грузии Георгия (Гиги) Каландадзе, ныне гражданина Украины.

Как сообщает Генеральная прокуратура Грузии, Каландадзе, объявленных грузинскими правоохранителями в розыск, был задержан 19 декабры 2021 года.

Каландзазде обвиняется в незаконном лишении свободы и пытках гражданина Грузии Элберта Коберидзе в июле 2012 года. Фигурантами дела также являются заместитель министра обороны Грузии Давид Ахалая, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава главного управления департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.

"Для реализации намерения 28 июля 2012 года сотрудники Регионального управления Самегрело-Земо Сванети МВД Грузии незаконно задержали Элберта Коберидзе в Зугдиди и доставили его в административное здание Управления военной полиции в Тбилиси в наручниках и с мешком на голове. 29 июля 2012 года Давид Ахалая, Георгий Каландзадзе, Мегис Кардава и Роман Шаматава в течение нескольких часов подвергали задержанного пыткам в здании военной полиции, требуя признаться в подготовке теракта. В ходе допроса после жестоких пыток задержанный потерял сознание, однако медицинская помощь ему не была оказана. После пыток Элберта Коберидзе на несколько дней заперли в одной из комнат", - указывается в сообщении.

В Грузии Каландзадзе грозит лишение свободы на срок от 12 до 17 лет.

Прокуратура Грузии планирует обратиться к немецким правоохранителям с заявлением об экстрадиции Каландзадзе.

Каландзадзе – бригадный генерал Вооруженных сил Грузии, в 2008 году принимал участие в грузинско-российской войне во главе 4-й пехотной бригады. В 2014 году эмигрировал в Украину, ныне занимает должность советника в Национальной гвардии Украины.

Теги: #экс_министр #саакашвили #задержание #германия
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