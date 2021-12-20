Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

Ежегодно каждый украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, что в 5,5 раза выше, чем в Европе, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В странах ЕС этот показатель составляет в среднем 90. При этом из 40 тыс. тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%", - сообщается на сайте Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, слова которого приводятся в сообщении, с увеличением производства и использования пластика выросла статистика заболеваемости эндокринной системы у жителей страны.

"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к росту заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ - это так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада", - объясняет глава Минздрава.

Как сообщалось, 20 декабря Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты 2,00 грн - пакеты без ручек и боковых складок; 2,50 грн - без ручек (с боковыми складками), с ручками (без боковых складок); 3,00 грн — с ручками и боковыми складками.