События

16:37 20.12.2021

Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

1 мин читать
Каждый украинец использует почти 500 пластиковых пакетов в год

Ежегодно каждый украинец использует почти 500 полиэтиленовых пакетов, что в 5,5 раза выше, чем в Европе, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В странах ЕС этот показатель составляет в среднем 90. При этом из 40 тыс. тонн пластика в Украине на переработку идет только 6%. В Европе уровень утилизации достигает 70%", - сообщается на сайте Минздрава.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, слова которого приводятся в сообщении, с увеличением производства и использования пластика выросла статистика заболеваемости эндокринной системы у жителей страны.

"Увеличение производства и использования пластика за последние 20 лет привело к росту заболеваний эндокринной системы от содержащихся в нем химических веществ - это так называемые эндокринные разрушители. К основным эндокринным разрушителям относят стойкие органические загрязнители, большинство из которых имеются в пластике или в продуктах его распада", - объясняет глава Минздрава.

Как сообщалось, 20 декабря Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты 2,00 грн - пакеты без ручек и боковых складок; 2,50 грн - без ручек (с боковыми складками), с ручками (без боковых складок); 3,00 грн — с ручками и боковыми складками.

Теги: #пакеты #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:24 20.12.2021
Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

Украина с 1 февраля установила минимальную розничную цену на простые пластиковые пакеты 2-3 грн

10:09 13.12.2021
Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

Ситуация с COVID-19 улучшается 5 недель подряд, Винницкая и Хмельницкая области покинут "красную" зону

12:29 07.12.2021
В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

В Украине уже более 40 тыс. детей старше 12 лет вакцинировались от COVID-19 - Ляшко

11:22 06.12.2021
Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

Мошенники пытаются выманить у украинцев номера банковских карточек и другие данные под предлогом выплаты 1 тыс. грн за вакцинацию

12:00 03.12.2021
В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

В Украине 9 областей могут выйти из "красной" зоны - министр здравоохранения

17:49 30.11.2021
В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

В Украине с 10 декабря будет запрещено бесплатное распространение пластиковых пакетов

15:23 30.11.2021
Для технического переоснащения украинских медучреждений нужно 17 млрд грн – Ляшко

Для технического переоснащения украинских медучреждений нужно 17 млрд грн – Ляшко

10:42 30.11.2021
Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

Минздрав Украины работает над внедрением QR-кода на всех бумажных документах о вакцинации и выздоровлении от COVID-19

10:28 30.11.2021
Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

Правительство сократило срок действия "желтого" сертификата с одной дозой вакцины от COVID-19 до 30 дней – Ляшко

10:25 30.11.2021
В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

В Украине ужесточение правил карантина будет касаться невакцинированных - Ляшко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

Зеленский считает необходимым введение в отношении России превентивных санкций для недопущения эскалации с ее стороны

Форум в Давосе перенесен на лето

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко вызван для процессуальных действий в ГБР на 23 декабря, будет решаться и вопрос избрания меры пресечения

Адвокат Порошенко: в Офисе генпрокурора знали, что Порошенко выедет из страны

В Берлине задержали экс-главу Генштаба Грузии времен президентства Саакашвили

"Автострада" пробурила и забетонировала половину свай под опоры новой развязки на Дарницком мосту в Киеве

В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

Порошенко уведомлен в госизмене и содействии терорганизациям в деле о поставке угля из Донбасса - ГБР

ОАСК открыл производство по делу об обжаловании положения о фракции "Голос"

"Эпицентр К" планирует построить в Городке Хмельницкой области детский сад, гимназию и гостиницу

Новое дело против Порошенко было сфабриковано по приказу Зеленского – Турчинов

В Днепропетровской области за год построили и реконструировали около 100 объектов – ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА