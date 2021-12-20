ОАСК открыл производство по делу об обжаловании положения о фракции "Голос"

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу об обжаловании положения о депутатской фракции политической партии "Голос" в Верховной Раде.

Как сообщает пресс-служба суда, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон по имеющимся материалам дела.

В суде также напомнили, что вместе с иском народных депутатов, членов депутатской фракции "Голос" Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Галины Васильченко, Романа Лозинского, Наталии Пипы, Ярослава Рущишина, Ольги Стефанишиной, Александры Устиновой, Владимира Цабаля, Андрея Шараскина и Ярослава Юрчишина в суд поступило заявление о его обеспечении.

Заявители просили суд остановить действие обжалуемого положения до вступления решения суда в законную силу.

Окружной административный суд города Киева удовлетворил указанное заявление и указал, что принятие таких мер не обуславливает фактическое разрешение спора по существу, а направлено только на сохранение существующего положения до завершения рассмотрения дела.

Определение суда может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение 15 дней по правилам, установленным статьями 293-297 Кодекса административного судопроизводства Украины.