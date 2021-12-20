В Киеве ночью ожидается значительное снижение температуры, 21 декабря на дорогах гололедица

В Киеве во вторник ожидается значительное похолодание, температура ночью снизится до 9-11° мороза, днем до 7-9°, а на дорогах столицы ожидается гололедица (І уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что во вторник в столице также ожидается небольшой снег. 22-23 декабря в городе сохранится холодная погода с температурой ночью 11-13° мороза, днем 6-8° мороза.

В КГГА напоминают, что в Киеве уже начали работу пункты обогрева, в которые может обратиться каждый нуждающийся в морозные дни.

"В некоторых пунктах обогрева можно получить первую медицинскую помощь, выпить горячего чая, а несколько пунктов имеют банки одежды, где при необходимости можно взять себе теплую одежду и обувь", - отмечают в КГГА.

Там добавляют, что пункты обогрева будут функционировать во время усложнения погодных условий.