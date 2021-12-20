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15:43 20.12.2021

В Днепропетровской области за год построили и реконструировали около 100 объектов – ОГА

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Почти 100 объектов построили и реконструировали в 2021 году в Днепропетровской области: детские сады, школы, амбулатории, стадионы, бассейны и более 550 км дорог.

"2021 – год развития Днепропетровщины. Работы развернули в разных уголках области – от больших городов до самых отдаленных сел. Строили и реконструировали садики, школы, стадионы, больницы, дороги. Результат – почти 100 объектов с отметкой "сделано", – цитируется в сообщении Днепропетровской ОГА ее глава Валентин Резниченко.

Инфраструктурные проекты в регионе строились по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

В области реконструировали школы в Петропавловке, Сурско-Литовском, Днепре, Апостоловом. Приводили в порядок садики, два из которых – в Покрове и Старых Кодаках – построили "с нуля". Садики сделали энергоэффективными, а также удобными для людей с инвалидностью.

Также "с нуля" построили два бассейна – в Слобожанском и Никополе; обустроили девять стадионов – центральных и школьных.

Модернизировали и большие спортивные арены в городах, одним из самых больших стал стадион "Спартак" в Кривом Роге. В настоящее время продолжаются работы в Новомосковске и на криворожском стадионе "Металлург", который реконструируется по стандартам ФИФА и УЕФА.

"Возведено и отремонтировано около 450 км государственных магистралей. Открыта первая объездная Днепра – Южный обход. Он разгрузил город от транзитного транспорта. Обновили и почти 130 км местных дорог", – рассказала заместитель главы Днепропетровской ОГА Ольга Горб.

Для медицинской отрасли в области построили с нуля 16 сельских амбулаторий и обновили 13 приемных отделений опорных больниц. В Никополе реконструировали детскую больницу.

Также было приобретено более 1000 единиц медоборудования и 177 новых машин скорой помощи.

"Мы уже приняли областной бюджет на 2022 год. Большое строительство в регионе не будет останавливаться. На развитие инфраструктуры региона в следующем году запланировали около 4 млрд грн", – заявила Ольга Горб.

Среди наиболее масштабных объектов, которые уже "в работе" – строительство трассы на Киев и Северной объездной Днепра, взлетно-посадочной полосы аэропорта Днепр, садика-подковы в Червоногригорьевке.

Ранее президент Владимир Зеленский 1 декабря во время выступления в Верховной Раде сообщил, что по инициированной им программе "Большое строительство" в Украине уже было обновлено 13 тысяч км дорог.

Теги: #большое_строительство #днепропетровская
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