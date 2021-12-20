Международная сеть IWG откроет первый первый Regus в Днепре в мае-2022

Международная сеть гибких пространств IWG продолжает экспансию регионального рынка Украины и объявляет об открытии первой локации Regus в Днепре.

"Днепр - индустриальный центр страны и меняется город на глазах. В последнее время мы наблюдаем настоящий бум стартапов этого региона и получали постоянные запросы на локацию именно здесь. Время наступило - официальное открытие нового гибкого офиса запланировано на май 2022 года», - сообщила директор IWG plc в Украине Юлия Литвиненко агентству "Интефакс-Украина".

Как сообщила Литвиненко, новый Regus будет расположен в БЦ PSHKN (https://pushkin.dp.ua/), в самом центре Днепра (Липинского, 4). Общая площадь нового Regus – 1130 кв. м, пространство будет оформлено в современном дизайне, ориентируясь на поколение новых креативных предпринимателей. В новом Regus также находится просторный бизнес-клуб, скайп-комнаты, зона для кофе и сервисная для работы с документами.

"Мы усердно относимся к выбору локаций. БЦ PSHKN – олицетворение офисного пространства будущего. Наши резиденты получат все, что необходимо для комфортной работы - удобную локацию, развитую доступную инфраструктуру и близость к ресторанам и магазинам", - комментирует Литвиненко.

Цены на офисы стартуют от $450/мес., стоимость зависит от размера и типа помещения, срока договора и других факторов.

"Открытие новых локаций – это всегда взвешенное решение обеих сторон. Вопреки ситуации с короновирусом сеть IWG видит запрос на новые офисные просторы и с начала локдауна 2020 года успела открыть уже две локации и готовится к открытию еще трех", - добавляет Юлия.

Постоянные резиденты могут воспользоваться любым коворкингом Regus в мире и в Украине с полностью подготовленной офисной инфраструктурой. Найти и забронировать необходимое помещение можно через специальное мобильное приложение.

IWG (ранее – Regus Group) - глобальный оператор ведущих арендодателей офисных помещений. Создан в 2016 году как холдинговая группа, объединяющая различные компании с гибким рабочим пространством. IWG зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже. Головной офис расположен в Швейцарии.

Оператор представлен более чем в 110 странах, 1 тыс. городов и 3,3 тыс. локациях.

Сегодня сеть IWG plc в Украине представлена двумя брендами — Regus и Spaces. Офисные помещения Regus можно найти в 14 бизнес-центрах: Horizon Tower, Kyiv Podil, Gulliver, Horizon Park Business Center, Poil Heritage, IQ Center, Silver Breeze, Forum West Side, Avenue 53 и «Владимирский», «Лувр», Kivsh и PSHKN. Spaces представлен в Киеве и Львове: Maydan Plaza и LvivTech.City.